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21:50 06.03.2020

Шмыгаль является примером успешной школы менеджмента и личных качеств человека, и он никому ничего не должен – первый замглавы Офиса президента

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Шмыгаль является примером успешной школы менеджмента и личных качеств человека, и он никому ничего не должен – первый замглавы Офиса президента

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов отмечает, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль является системным, профессиональным и порядочным человеком, и "никому ничего не должен", несмотря на работу в структуре одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины.

"Он очень системный человек. Как бы там ни было, он выходец из "школы ДТЭК". Не с точки зрения рекламы, но есть две такие "школы", которые славятся хорошими кадрами: это ДТЭК и "Приват". Мне кажется, в свое время они дали максимально количество на рынке, в бизнесе каких-то кадров, которые были очень успешными", - сказал он в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу.

Трофимов подчеркнул, что Шмыгаль является примером успешной школы менеджмента в сочетании с личными качествами человека, и назвал его "крайне порядочным, честным человеком", который за короткий срок сумел хорошо себя проявить и выстроить системную работу как на посту главы Ивано-Франковской ОГА, так и вице-премьера – министра развития громад и территорий.

Комментируя точку зрения, что Шмыгаль каким-то образом может быть подвержен влиянию крупных бизнесменов в связи с его прошлой работой, Трофимов указал: "Денис Анатольевич (Шмыгаль – ИФ) мне как-то сказал: я Рината Леонидовича (Ахметова – ИФ) никогда не видел, видел его по телевизору. Никогда не встречал и не знаю".

Первый замглавы ОП считает, что если человек профессионал, работал в какой-то структуре, и он "никому ничего не должен", то и "не должен никому ничего объяснять".

"Но так как мы в политике, то всегда пытаются что-то привязать, приклеить, выдумать, и убрать фокус с того, что человек профессионален, компетентен, грамотен и способен. Об этом всегда идет речь, потому что президент лишил политической повестки колоссальное количество политических игроков. Фактически всех, если быть откровенными. Они остались вне информационного поля, все повестки дня. Они себя все дискредитировали. И единственным рычагом влияния, участия в каких-то политических процессах осталась какая-то информационная война", - пояснил он.

Как известно, Шмыгаль в 2017 году начал работать в "ДТЭК Захидэнерго": сначала заместителем гендиректора по социальным вопросам, а с начала 2018 года – еще и директором Бурштынской ТЭС.

В 2014 году Шмыгаль более полугода проработал заместителем начальника главного управления Минхододов во Львовской области, а в 2015 году вернулся в частный сектор, став сначала советником президента, а затем гендиректором крупного производителя мороженного "Львовхолод".

После президентских выборов 2019 года Шмыгаль участвовал в конкурсе на главу Львовской облгосадминистрации, попав в тройку основных кандидатов, а в августе 2019 года возглавил соседнюю Ивано-Франковскую облгосадминистрацию. В начале февраля 2020 года Рада назначила его вице-премьером – министром развития громад и территорий.

В 2009 году Шмыгаль впервые перешел на работу в органы власти, на четыре года (с небольшим перерывом) став начальником главного управления экономики, инвестиций, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, когда ее возглавляли сначала совладелец ИДС Николай Кмить, совладелец Укргазбанка Василий Горбаль, экс-гендиректор "Укрзализныци" Михаил Костюк и экс-нардеп и прокурор Виктор Шемчук.

Теги: #шмыгаль #украина
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