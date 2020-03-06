В Кировоградской области ограничили проведение массовых мероприятий до 1 апреля

В Кировоградской области ввели ограничение на проведение массовых мероприятий с целью минимизации рисков распространения коронавируса COVID-19 до 1 апреля, сообщает пресс-служба ОГА.

Так, соответствующее распоряжение подписал сегодня, 6 марта, глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

"На территории области ограничили проведение культурных, образовательных и спортивных мероприятий в период с 9 марта по 1 апреля", - говорится в документе.

Отмечается, что в Кировоградской области ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19 не зарегистрировано. В случае распространения эпидемии больных будут принимать две госпитальные базы - Кировоградская областная больница и Центральная городская больница в Кропивницком