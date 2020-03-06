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20:39 06.03.2020

В штате Нью-Йорк зафиксированы 11 новых случаев заражением COVID-19

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В штате Нью-Йорк зафиксированы 11 новых случаев заражением COVID-19

В американском штате Нью-Йорк за пятницу зарегистрированы 11 новые случаев заражения коронавирусом COVID-19, теперь общее число инфицированных в мегаполисе достигло 33 человек, сообщает телеканал NBC New York.

По его данным, что за последние некоторые дней число заразившихся в штате увеличилось в три раза.

Все новые инфицированные контактировали с адвокатом из округа Уэстчестер-Каунти, который считается первым официально зарегистрированным заразившимся в штате Нью-Йорк.

Около 4 тыс. человек соблюдают карантинный режим в качестве меры предосторожности.

На сегодняшний день на территории США зафиксирован 241 случай заражения коронавирусом COVID-19.

Теги: #сша #коронавирус
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