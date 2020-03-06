В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы 6 человек, подтвержден лишь 1 случай инфицирования

В Черновицкой области с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 госпитализированы шесть человек, официально подтвержден лишь один случай инфицирования, сообщает пресс-служба ОГА.

"На Буковине официально подтвержден лишь 1 случай инфицирования коронавирусом. Больной чувствует себя хорошо, его состояние стабильное. Одну женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 6 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы. Она жаловалась на высокую температуру и головную боль. У пациентки взяли анализы и отправили в Киев", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы шесть человек, однако по состоянию на 19:30 пятницы результатов их анализов еще нет.