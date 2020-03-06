МИД Украины выразил РФ протест в связи с приговорами украинцам Филатову и Герасимову в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест РФ в связи с приговорами гражданам Украины Сергею Филатову и Артему Герасимову по обвинению в "организации деятельности экстремистской организации".

"В нарушение своих международно-правовых обязательств, Россия как государство-оккупант продолжает злоупотреблять своим законодательством на оккупированной территории Крыма для преследования граждан Украины по религиозному признаку. Так, 5 марта 2020 года подконтрольный РФ "джанкойский районный суд" приговорил Сергея Филатова до 6 лет лишения свободы, а так называемый "ялтинский городской суд" вынес решение о наложении штрафа на Артема Герасимова в размере 400 тыс. российских рублей", - сказано в комментарии МИД.

Так, причиной преследований украинцев была названа их принадлежность к религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая на легальных основаниях действует на территории Украины, включая Крымский полуостров.

"Требуем от Российской Федерации прекратить уголовные преследования украинских граждан по ложным обвинениям на религиозной почве", - подчеркнули в МИД.

Также в ведомстве призвали международное сообщество обратить внимание на неправомерные решения российских судов в отношении граждан Украины и усилить политико-дипломатическое давление на РФ.