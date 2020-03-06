Число умерших после заражения COVID-19 в Италии приблизилось к 200

Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 197 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 4636, сообщил журналистам в пятницу глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают удерживать области Ломбардия (2612 случая заражения), Эмилия-Романья (870 случаев заражения) и Венето (488 случаев заражения).

Всего заражения выявлены в 21 регионе Италии.

Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам удалось вылечить уже 523 человека.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Италии до 15 марта закрыты все образовательные учреждения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.