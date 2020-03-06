В Хмельницкой области случай подозрения на коронавирус сейчас не подтвержден

В Хмельницкой области в инфекционную больницу с диагнозом пневмония был госпитализирован украинец, который вернулся из Греции 22 февраля, сообщил глава ОГА Дмитрий Габинет.

Как сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА, сегодня, 6 марта, Габинет провел брифинг относительно распространения отдельными СМИ информации о случае возможного заболевания жителя области коронавирусом.

Так, Габинет сообщил, что в инфекционную больницу действительно обратился больной с определенной симптоматикой, который вернулся из Греции 22 февраля.

"Человек был госпитализирован в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом пневмония. Были приняты все меры. Проведены тесты на гриппы, которые оказались отрицательным. Анализы направлены в г.Киев, где проводятся дальнейшие исследования. Сейчас диагноз коронавирус не подтвержден. Все службы работают в штатном режиме. Никаких оснований для паники нет", - подчеркнул глава ОГА.