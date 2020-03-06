Глава МИД Бельгии призывает РФ сотрудничать в расследовании гибели самолета рейса MH17

Министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен заявил, что семьи сбитого над Украиной 17 июля 2014 года авиалайнера рейса MH17 имеют право знать правду об этом трагическом инциденте.

"Правосудие должно свершиться. Бельгия приветствует открытие уголовного процесса 9 марта. Речь идет о важном этапе, когда виновные в уничтожении самолета рейса MH17 ответят за свои действия. Мы полностью доверяем независимости и профессионализму предстоящих в нидерландском суде юридических процедур по нидерландскому праву", - говорится в заявлении главы МИД Бельгии, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Министр напомнил, что гибель самолета Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines повлекла 298 жертв, среди которых было шестеро бельгийских подданных.

"В то время как уголовное расследование Совместной следственной группы продолжается, мы призываем все государства, включая Российскую Федерацию, полностью сотрудничать со следствием в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - сказано в заявлении главы МИД Бельгии.