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17:18 06.03.2020

В Закарпатской области женщину с подозрением на коронавирус поместили в инфекционную больницу

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В Закарпатской области женщину с подозрением на коронавирус поместили в инфекционную больницу

В Закарпатской области женщину доставили в областную инфекционную больницу с высокой температурой, для исключения заболевания коронавирусом ее биоматериалы отправили в Киев, сообщает пресс-служба ОГА.

"Вчера вечером, 5 марта, в областную инфекционную больницу доставили женщину с высокой температурой. 2 марта она вернулась с Италии, была в туристическом туре", - сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина сама позвонила в скорую и описала свое состояние. После медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу.

"Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили. Чтобы удалить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев", - добавили в ОГА.

В то же время сейчас состояние женщины стабильное, повышенной температуры тела нет. Контактные лица находятся на домашней обсервации - под контролем эпидемиологов.

Теги: #коронавирус #закарпатская_область
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