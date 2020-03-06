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17:09 06.03.2020

С 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся ограничения из-за роста числа заболевших, пораженных коронавирусной инфекцией

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С 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся ограничения из-за роста числа заболевших, пораженных коронавирусной инфекцией

В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07.00 7 марта 2020г вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ.

"Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения коронавируса на территорию Украины", - сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбук в пятницу.

При этом, говорится в сообщении, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

"В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, следующих со временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ", - подчеркивают в пресс-центре ООС.

Граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, командование Объединенных сил призывает без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

"Сообщаем, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях российско-оккупационные администрации не смогут взять ее под контроль за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов", - предупреждают в ООС.

Теги: #коронавирус #кпвв #ордло
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