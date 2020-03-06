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15:55 06.03.2020

В Украине 12 марта стартует международная информационная кампания, посвященная личной кибербезопасности

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В Украине 12 марта стартует международная информационная кампания, посвященная личной кибербезопасности

В Украине 12 марта стартует информационная кампания по популяризации методов личной киберзащиты, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Информационная кампания введена в Украине при поддержке правительств Великобритании, США и Национального координационного центра кибербезопасности (рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины)", - указывается в сообщении.

Целью кампании "2FA" является информирование граждан о простых и эффективных методах личной киберзашиты. Она станет продолжением национальной информационной кампании по кибербезопасности, проведенной в Украине в марте 2019 года.

В частности, в рамках кампании гражданам разъяснят важность использования двухфакторной аутентификации и риски, с которыми может встретиться пользователь в сети.

Теги: #кибербезопасность #снбоу
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