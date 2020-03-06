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15:20 06.03.2020

Лагард является одной из немногих женщин во главе мировых ЦБ

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Лагард является одной из немногих женщин во главе мировых ЦБ

Назначение Кристин Лагард председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ) в прошлом году было знаковым событием, однако подавляющее большинство мировых Центробанков в настоящее время возглавляют мужчины, отмечает аналитический центр Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) в своем докладе, посвященном гендерному разнообразию.

Лишь 14 мировых центробанков, на которые приходится 30% мировой экономики, возглавляют женщины, свидетельствуют данные OMFIF. Среди женщин-глав ЦБ, в частности, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Народного банка Сербии Йоргованка Табакович и председатель ЦБ Кубы Ирма Маргарита Мартинес Кастрилльон. При этом главами ЦБ всех стран еврозоны являются мужчины.

"Система в еврозоне в целом не сбалансирована, назначение Лагард главой ЕЦБ явно контрастирует с тем, что главами 19 национальных ЦБ являются мужчины", - отмечается в докладе.

Несмотря на то, что руководство Банка Англии привлекло специалистов по вопросам диверсификации для подбора преемника главы регулятора Марка Карни, среди 23 кандидатов было только две женщины. Назначение в итоге досталось Эндрю Бейли.

В Ирландии после перехода управляющего ЦБ страны Филипа Лейна в ЕЦБ этот пост заняла не его заместитель Шерон Доннери, а Габриэль Махлуф, который ранее руководил Минфином Новой Зеландии.

Помимо этого, аналитики отмечают, что в 20% мировых ЦБ женщины не занимают руководящих должностей.

По мнению главного экономиста и главы исследований OMFIF Данаи Кириакопулу, недостаточная степень гендерного разнообразия центробанков объясняется историческими причинами. "Ограниченность возможностей карьеры женщин в центральных банках в прошлом означает, что зачастую мужчины имеют больше опыта на руководящих должностях", - отметила она.

По данным OMFIF, улучшение гендерного баланса по сравнению с прошлым годом наблюдалось в 78 из 173 ЦБ. Европа остается мировым лидером по этому показателю, в то время как наибольший прогресс был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Теги: #лагард #центробанк
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