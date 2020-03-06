События

14:55 06.03.2020

Штаб ООС опроверг информацию о возвращении ВСУ на участок разведения под Петровским

1 мин читать
Штаб ООС опроверг информацию о возвращении ВСУ на участок разведения под Петровским

Штаб операции Объединенных сил опроверг распространенную в российских СМИ информацию о том, что подразделения Вооруженных сил Украины вернулись на участок разведения сил Богдановка - Петровское.

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения Объединенных сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня", - заявил штаб ООС в соцсети Facebook.

Также в штабе напомнили, что 5 марта 2020 года в 19:15 наблюдатели украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня зафиксировали провокационный обстрел со стороны боевиков в непосредственной близости к участку разведения.

"Указанными действиями российские оккупанты еще раз дерзко подтверждают свое нежелание прекратить вооруженный конфликт, а наоборот создают провокации для обострения ситуации на линии соприкосновения", - отмечают в штабе.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что украинские подразделения вернулись на участок разведения №3 Богдановка – Петровское и начали обустраивать новые позиции.

Теги: #всу #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:59 06.03.2020
На Донбассе подорвалась БМП: один украинский военный погиб, трое ранены

На Донбассе подорвалась БМП: один украинский военный погиб, трое ранены

07:18 06.03.2020
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный, еще два получили боевые травмы

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный, еще два получили боевые травмы

18:22 05.03.2020
Трое украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе

Трое украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе

13:21 05.03.2020
Борьба с коронавирусом - это не функция ВСУ, но военные делают все возможное для предотвращения это распространения

Борьба с коронавирусом - это не функция ВСУ, но военные делают все возможное для предотвращения это распространения

13:19 05.03.2020
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Зайцево, Новотошковского и Орехово

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Зайцево, Новотошковского и Орехово

07:16 05.03.2020
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

01:07 05.03.2020
На Луганщине СБУ сообщила о подозрении двум боевикам

На Луганщине СБУ сообщила о подозрении двум боевикам

21:25 04.03.2020
Нормы о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ вступят в силу 27 марта

Нормы о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ вступят в силу 27 марта

18:29 04.03.2020
Четверо украинских военных ранены в среду на Донбассе – штаб ООС

Четверо украинских военных ранены в среду на Донбассе – штаб ООС

12:49 04.03.2020
Глава МИД Швеции посетила КПВВ "Станица Луганская"

Глава МИД Швеции посетила КПВВ "Станица Луганская"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе подорвалась БМП: один украинский военный погиб, трое ранены

Рябошапка покинул зал заседаний Рады после выступления, не ответив на вопросы депутатов

Трое украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе

В Черновицкой области из-за коронавируса ввели ограничение на проведение массовых мероприятий, решает вопрос о введении карантина в учебных заведениях

В Украине будут запрещать массовые мероприятия в связи с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве для предотвращения распространения нового коронавируса усилена дезинфекция в транспорте и ТРЦ, ограничены массовые мероприятия

Боевики утром обстреляли украинские позиции под Зайцевым

Первый случай заражения коронавирусом выявили в Ватикане

МАУ предлагает пассажирам, путешествующим в Италию и ряд других стран в марте-апреле, бесплатно изменить дату вылета

Решение Еврокомиссии о зонировании вспышки птичьего гриппа в Украине вступает в силу 7 марта

В Украине на заражение коронавирусом проверяют девять человек

В вагоне киевского метро взорвали петарду

НАБУ уведомило о подозрении причастных к преступной схеме, причинившей ОПЗ ущерб в 93,3 млн грн

Киевляне могут подавать заявки на отключение теплоснабжения, чтобы не переплачивать – замглавы КГГА

Касько уволился с поста первого замгенпрокурора 5 марта - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА