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12:28 06.03.2020

Первый случай заражения коронавирусом выявили в Ватикане

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Первый случай заражения коронавирусом выявили в Ватикане

В Ватикане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, амбулаторные службы государства приостановили работу, чтобы провести дезинфекцию, сообщает в пятницу газета ANSA.

"Этим утром была временно приостановлена работа всех амбулаторных служб дирекции здравоохранения и гигиены, чтобы дезинфицировать помещения после того, как у одного из пациентов обнаружили COVID-19", - заявил официальный представитель Святого престола Маттео Бруни.

Службы скорой помощи работу не прерывали, подчеркнул Бруни.

В Италии коронавирусом заболели уже более 3,8 тыс. человек. Кроме того, 148 человек скончались, 414 - выздоровели. Это страна с наибольшим числом заболевших в Европе.

На прошлой неделе сообщалось, что папа римский Франциск на протяжении трех дней подряд отменял официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания. В Ватикане сообщили, что понтифик сдал анализы на выявление заражения коронавирусом, и они показали отрицательный результат.

Теги: #ватикан #коронавирус
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