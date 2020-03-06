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12:16 06.03.2020

МАУ предлагает пассажирам, путешествующим в Италию и ряд других стран в марте-апреле, бесплатно изменить дату вылета

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МАУ предлагает пассажирам, путешествующим в Италию и ряд других стран в марте-апреле, бесплатно изменить дату вылета

 Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в связи с информацией о распространении коронавируса предлагает пассажирам, имеющим авиабилеты в Италию и ряд других стран в марте-апреле 2020 года, бесплатно изменить дату вылета, сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на сегодня директив о прекращении воздушного сообщения с Италией ни от международных, ни от национальных компетентных органов не поступало. В связи с этим все рейсы МАУ в итальянские города – Рим, Милан, Венецию – выполняются по расписанию (…) В авиакомпании понимают беспокойство некоторых пассажиров, запланировавших путешествие в/из Италии в марте-апреле. Именно поэтому МАУ предлагает возможность бесплатно (при наличии мест в оригинальном классе бронирования) изменить дату вылета в пределах срока годности билета", - говорится в сообщении МАУ.

Так, изменить дату вылета можно на маршрутах: из Украины в Италию, Германию и Швейцарию; из Италии в Индию, Турцию и Египет; из Италии, Австрии, Испании, Франции, Германии и Швейцарии в Израиль; для транзитных рейсов через Украину в Италию.

Все дополнительные услуги автоматически переносятся на следующий рейс. Возврат билетов осуществляется в соответствии с правилами примененного тарифа.

"Сейчас мы получаем единичные запросы на изменение даты вылета, массовые отказы пассажиров от полетов в города Италии не наблюдаются, загрузка рейсов остается высокой. Многие авиакомпании сокращают или вовсе отменяют рейсы в Италию. Мы же в МАУ понимаем, насколько важно поддерживать воздушное сообщение между странами и экономиками в сложившейся ситуации. Со своей стороны, чтобы убедиться в безопасности путешествий наших пассажиров и экипажей, мы принимаем все возможные меры и следуем призыву, обнародованному в пресс-релизе IATA, – не паниковать, а последовательно и профессионально делать свою работу", - цитирует пресс-служба директора по коммуникациям МАУ Евгению Сацкую.

Как сообщалось со ссылкой на данные по состоянию на 5 марта, количество скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 чел., общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3,089 тыс.

Теги: #мау #италия #коронавирус
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