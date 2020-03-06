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12:16 06.03.2020

Решение Еврокомиссии о зонировании вспышки птичьего гриппа в Украине вступает в силу 7 марта

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Решение Еврокомиссии о зонировании вспышки птичьего гриппа в Украине вступает в силу 7 марта

Европейская Комиссия обнародовала решение о зонировании вспышки птичьего гриппа в Украине, которое вступает в силу 7 марта 2020 года.

"3 марта 2020 года Европейская Комиссия на своем сайте обнародовала решение о внесении изменений в Приложение I Регламента ЕС №798/2008 о внесении Украины в список стран, в отношении которых применяются принципы зонирования при регистрации вспышки гриппа птицы", - указано в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в пятницу.

Согласно решению Еврокомиссии, зона, из которой запрещен экспорт продукции птицеводства, ограничивается 10-ю км вокруг очага заболевания.

Официально решение вступает в силу 7 марта 2020 года.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба 23 января 2020 года заявила о временном приостановлении ввоза на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области 18 января.

Данная информация поступила 22 января вечером от Европейской Комиссии.

Теги: #птичий_грипп #ес #еврокомиссия
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