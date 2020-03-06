Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Сенат США поддержал законопроект о выделении $8,3 млрд на меры по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.

Днем ранее он был одобрен Палатой представителей. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее заявил о том, что подпишет любой "антивирусный" законопроект, который одобрит Конгресс.

В поддержку законопроекта высказались 96 сенаторов, против - всего один.

Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

В дополнение к выделяемым на различные меры $7,8 млрд проект предусматривает ряд послаблений в рамках программы медицинского страхования Medicare, благодаря чему больше пациентов смогут получить дистанционную помощь. Расходы на это оцениваются в $500 млн.

На прошлой неделе Белый дом планировал потратить на борьбу с коронавирусом значительно меньшую сумму - $2,5 млрд, однако американские законодатели решили, что это слишком мало.

В США, по данным на вечер четверга, было зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом, свыше 10 человек скончались.