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08:46 06.03.2020

Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

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Сенат США поддержал законопроект о выделении $8,3 млрд на меры по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.

Днем ранее он был одобрен Палатой представителей. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее заявил о том, что подпишет любой "антивирусный" законопроект, который одобрит Конгресс.

В поддержку законопроекта высказались 96 сенаторов, против - всего один.

Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

В дополнение к выделяемым на различные меры $7,8 млрд проект предусматривает ряд послаблений в рамках программы медицинского страхования Medicare, благодаря чему больше пациентов смогут получить дистанционную помощь. Расходы на это оцениваются в $500 млн.

На прошлой неделе Белый дом планировал потратить на борьбу с коронавирусом значительно меньшую сумму - $2,5 млрд, однако американские законодатели решили, что это слишком мало.

В США, по данным на вечер четверга, было зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом, свыше 10 человек скончались.

Теги: #сша #средства #вирус
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