Киев планирует приобрести 200 новых автобусов

Киев, согласно Стратегии развития до 2025 года, планирует приобрести 200 новых автобусов, сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития сегодня поддержала соответствующий проект решения "О разрешении коммунальному предприятию "Киевпастранс" на приобретение автобусов на условиях лизинга", - сказано в сообщении.

Как отмечается, планируется закупить 120 единиц транспортного средства, длиной не менее 12 метров, и еще 80 единиц длиной 18,5 метра.

"Износ автобусного парка КП "Киевпастранс" составляет 75%. Согласно Стратегии развития Киева, эта цифра не должна превышать 25%. За период 2018-2019 годов было приобретено лишь 9 автобусов большой и особо большой вместительности. Поэтому сегодня мы говорим о дополнительных 200 единицах. Стоимость лизинга - 50,7 миллионов евро. За эти средства Киев приобретет современные автобусы, полностью приспособленные для обслуживания всех слоев населения. Часть низкого уровня пола 100%. Салоны и кабины оборудованы кондиционерами, соответствие экологическим стандартам не ниже EURO 5", - сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что срок лизинга - 36 месяцев с даты подписания первого акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года.

"В случае принятия проекта решения на заседании Киевсовета, КП "Киевпастранс" должен согласовать финансовые обязательства с ЕБРР. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА при представлении бюджетных запросов к проектам бюджета города на 2021-2024 годы - включать в них потребность в средствах для возмещения стоимости предмета лизинга", - добавили в пресс-службе ведомства.