В Черновицкой области на пожаре летней кухни погибли четыре человека, из них три ребенка

В с. Ленкивцы (Черновицкая обл.) на пожаре летней кухни погибли четыре человека, из них три ребенка, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 марта в 6:20 в с. Ленкивцы, Кельменецкого района в летней кухне возник пожар, в результате которого погибли 4 человека из них 3 ребенка (2013, 2014 и 2017 г.р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.