События

07:18 06.03.2020

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный, еще два получили боевые травмы

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, еще два получили боевые травмы, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащего Объединенных сил получили боевое поражение", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи н.п. Авдеевка - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 7 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов украинских позиций, а именно два раза рядом с Зайцево – из 82-мм минометов - 13 мин, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 10 мин, четыре раза в районе н.п. Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 4 снаряда, из минометов калибра 120 мм - 7 мин и 2 мины с 82-мм миномета, вблизи Новозвановки - из противотанкового ракетного комплекса, рядом с Луганским - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с украинской стороны режим тишины был соблюден.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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