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07:12 06.03.2020

ГБР проверяет причастность харьковских полицейских к исчезновению $10 тысяч

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Полтаве, проверяют возможную причастность сотрудников Основянского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области к исчезновению $10 тыс.

"Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины)", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Основанием для уголовного производства стала распространенная в соцсетях информация.

По предварительной информации, жительница Харькова обратилась в полицию с заявлением о том, что из ее квартиры исчезли $25 тыс. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы. По словам мужчины, после того как его вызвали в отдел полиции, он отдал полицейским всю сумму. Но его дочери правоохранители вернули не $26 тыс, а $16 тыс.

Теги: #гбр #украина #полиция
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