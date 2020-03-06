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05:17 06.03.2020

В Николаевской области разоблачена группа людей, завладевших бюджетными средствами, выделенными на дороги

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Николаевские правоохранители разоблачили группу людей, которые завладели бюджетными средствами, выделенными на ремонт и строительство дорог, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции в Фейсбуке.

"5 марта, следователи... проводят досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что группа лиц, используя предприятия, зарегистрированные на подставных лиц, в сговоре с должностными лицами Службы автомобильных дорог в Николаевской области и Николаевского облавтодора завладевают бюджетными средствами.

В настоящее время правоохранители провели 24 обыски в служебных кабинетах Николаевского облавтодора, САД в Николаевской области, по месту жительства бывшего и нынешнего руководства указанных предприятий и в офисах частных предприятиях, производивших подрядные работы, а также по месту жительства должностных лиц предприятий-подрядчиков. Следствие исследуется эксплуатацией и ремонтом дорог в Николаевской области за 2019-2020 годы.

"После проведения необходимых исследований специалистами и по результатам проведения экспертиз будет установлена сумма ущерба", - отметили в полиции.

Теги: #разоблачение #злоумышленники #украина #николаевская_область
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