Апелляционный суд оставил под частичным домашним арестом экс-директора Гутянского лесхоза

Харьковский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения бывшему директору Гутянского лесхоза Виктору Сысе, подозреваемому в служебной халатности, из-за которой незаконно вырубили более 200 дубов (ч.2 ст.367 УК Украины).

"Коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционных жалоб прокурора и защитников", - сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, 13 января Сысе объявили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины. По данным досудебного следствия, во Владимирском лесничестве ГП "Гутянское лесное хозяйство" неустановленными лицами в октябре-ноябре 2019 года было незаконно вырублено и вывезено более 200 дубов. В результате государству был нанесен ущерб почти на 4,2 млн.грн.

17 января года Московский райсуд Харькова удовлетворил определенную Сысе меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее, 30 октября 2019 года Сыса был задержан при попытке дать взятку $100 тыс детективу НАБУ. По информации НАБУ, задержанный предлагал взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства по факту противоправного отчуждения значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

2 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Сысе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога 4 млн. 994,6 тыс.грн). После внесения этой суммы Сыса вышел на свободу.