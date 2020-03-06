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02:23 06.03.2020

В мире число инфицированных коронавирусом превысило 97,3 тыс. человек, за пределами материкового Китая - почти 17 тыс.

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В мире число инфицированных коронавирусом превысило 97,3 тыс. человек, за пределами материкового Китая - почти 17 тыс.

По состоянию на вечер минувшего четверга, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 97,381 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,409 тыс. приходилось на материковый Китай, В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 16,972 тыс., увеличившись за сутки на 2,345 тыс. случаев заражения.

В Южной Корее зарегистрировано 6,088 тыс. больной, скончались 40 человек, в Италии - 3,858 тыс., скончались 148, в Иране - 3,513 тыс., скончались 107.

Более 100 заразившихся, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, зарегистрированы в Японии (1,036 тыс., скончались 12), Франции (423, скончались семеро), Германии, (349), Испании (200, скончался один), США (149, скончались 11), Сингапуре (117), Великобритании (115, скончался один), Гонконге (104, скончались двое).

Всего в мире по состоянию на вечер четверга зафиксировано 3,348 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, вне материковой части Китая от него скончались 336 человек.

Теги: #рост #вирус #мир #распространение
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