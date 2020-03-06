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02:20 06.03.2020

Коронавирус COVID-19 у жительницы Краматорска не обнаружен

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Коронавирус COVID-19 у жительницы Краматорска не обнаружен

Китайский коронавирус у вернувшейся из Таиланда жительницы Краматорска (Донецкая обл.), которую ранее госпитализировали с подозрением на заболевание, не обнаружили, сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

"Сегодня, 5 марта, жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда была госпитализирована с симптомами ОРВИ. По состоянию на 18:00 час диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска не подтвержден", - говорится в сообщении.

В настоящее время госпитализированная краматорчанка находится под наблюдением врачей. Как отмечалось ранее, она чувствует себя намного лучше.

"Ориентировочное время проведения исследования - 6 марта. "Центр Общественного Здоровья" МЗ Украины делает все возможное, чтобы осуществить проверку в кратчайшие сроки. Как только будут получены результаты анализов, Донецкая ОГА проинформирует население и СМИ", - отметили в пресс-службе ведомства.

Теги: #донецкая_область #коронавирус #жительница #украина
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