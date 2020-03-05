В Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до пяти

В Эстонии в четверг коронавирус обнаружен еще у двух жителей Эстонии, общее число зараженных увеличилось до пяти.

Оба инфицированных являются жителями Таллина и в воскресенье они вернулись из Италии, из города Бергамо, сообщил департамент здоровья.

У одного из заболевших, мужчины средних лет, высокая температура и затруднения с дыханием. Департамент уже связался с людьми, которые были с ним в контакте.

У второго жителя Таллина двадцати лет из симптомов выявлен кашель. Его возможные контакты выясняются.

Всего в четверг были проведены 10 тестов, из них два оказались позитивными.

27 марта в Эстонии сообщили о первом случая выявления коронавируса. Он обнаружен у постоянно проживающего в республике гражданина Ирана, вернувшегося в Таллин после поездки на историческую родину через Турцию и Латвию. Сейчас он идет на поправку.