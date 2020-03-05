Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики

Президент Украины Владимир Зеленский заверил послов стран "Большой семерки" и главу представительства Европейского Союза в Украине, что смена правительства никак не повлияет на приоритеты украинской внешней и внутренней политики.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с дипломатами в Полтавской области, сообщает пресс-служба президента.

"Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину", - указывается в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил послов G7 и Евросоюза за практическую помощь и политическую поддержку выбранного Украиной пути реформ.