Число умерших после заражения коронавирусом в Италии приближается к 150

Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3858, сообщил журналистам в четверг глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают удерживать области Ломбардия (2251 случай заражения), Эмилия-Романья (698 случаев заражения) и Венето (407 случаев заражения).

Всего заражения выявлены в 20 регионах Италии.

Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам удалось вылечить уже 414 человек.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией накануне в Италии было принято решение закрыть все образовательные учреждения в стране до 15 марта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.