События

19:48 05.03.2020

Зеленский вызвал в Полтавскую область министра инфраструктуры Криклия

2 мин читать
Зеленский вызвал в Полтавскую область министра инфраструктуры Криклия

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал министра инфраструктуры Владислава Криклия в Полтавскую область для обсуждения ситуации на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями бизнеса во время рабочей поездки в регион, сообщает пресс-служба президента.

"Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса", - сказал Зеленский в разговоре с руководителем "Крюковского вагоностроительного завода" Владимиром Приходько.

Приходько рассказал президенту о проблеме срыва контракта на поставку для "Укрзализныци" пассажирских вагонов и дизель-поездов. По словам Приходько, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.

Также Зеленский обратил внимание на то, что в Полтаве имеется ряд замороженных инфраструктурных проектов, в частности дорога на въезде в город и бассейн. Президент предложил выбрать несколько долгостроев и сосредоточиться на их заверщении.

Представители сельскохозяйственного бизнеса в свою очередь выразили обеспокоенность тем, что в случае запуска рынка земли начнется хаос.

"Есть возможность открыть рынок земли в октябре, если будет принят закон. Если будут все реестры, кадастры, все будет готово и оцифровано, тогда он откроется. Хаоса никакого не будет. Если не будут готовы все кадастры, то, значит, пройдет время, и они будут готовы. Мы доведем до конца эту реформу", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что после принятия закона о рынке земли цена на неё вырастет.

Кроме этого, Зеленский обсудил с предпринимателями вопросы защиты отечественного товаропроизводителя, поддержки ВПК и машиностроения путем обеспечения государственного заказа и государственных закупкок. Также представители бизнеса отметили необходимость установления равных правил игры для всех, уменьшения административного давления на частных предпринимателей и проведения дальнейшей дерегуляции.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рябошапка покинул зал заседаний Рады после выступления, не ответив на вопросы депутатов

Трое украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе

В Черновицкой области из-за коронавируса ввели ограничение на проведение массовых мероприятий, решает вопрос о введении карантина в учебных заведениях

В Украине будут запрещать массовые мероприятия в связи с коронавирусом

Два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус после поездки в Италию

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики

Ионушас не обсуждал с Зеленским свое возможное назначение генпрокурором, считает необходимым продолжать реформу прокуратуры

Число умерших после заражения коронавирусом в Италии приближается к 150

В школах и вузах Черновицкой области на две недели приостановили обучение

Рябошапка покинул зал заседаний Рады после выступления, не ответив на вопросы депутатов

Количество заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 100 человек

Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 80, рост более чем в два раза за сутки

Глава ФГИ сообщил об эвакуации сотрудников ведомства в связи с анонимным звонком о минировании здания

Количество умерших от коронавируса во Франции выросло до 6, число зараженных - до 377 человек

Трое украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА