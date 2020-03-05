Зеленский вызвал в Полтавскую область министра инфраструктуры Криклия

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал министра инфраструктуры Владислава Криклия в Полтавскую область для обсуждения ситуации на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями бизнеса во время рабочей поездки в регион, сообщает пресс-служба президента.

"Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса", - сказал Зеленский в разговоре с руководителем "Крюковского вагоностроительного завода" Владимиром Приходько.

Приходько рассказал президенту о проблеме срыва контракта на поставку для "Укрзализныци" пассажирских вагонов и дизель-поездов. По словам Приходько, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.

Также Зеленский обратил внимание на то, что в Полтаве имеется ряд замороженных инфраструктурных проектов, в частности дорога на въезде в город и бассейн. Президент предложил выбрать несколько долгостроев и сосредоточиться на их заверщении.

Представители сельскохозяйственного бизнеса в свою очередь выразили обеспокоенность тем, что в случае запуска рынка земли начнется хаос.

"Есть возможность открыть рынок земли в октябре, если будет принят закон. Если будут все реестры, кадастры, все будет готово и оцифровано, тогда он откроется. Хаоса никакого не будет. Если не будут готовы все кадастры, то, значит, пройдет время, и они будут готовы. Мы доведем до конца эту реформу", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что после принятия закона о рынке земли цена на неё вырастет.

Кроме этого, Зеленский обсудил с предпринимателями вопросы защиты отечественного товаропроизводителя, поддержки ВПК и машиностроения путем обеспечения государственного заказа и государственных закупкок. Также представители бизнеса отметили необходимость установления равных правил игры для всех, уменьшения административного давления на частных предпринимателей и проведения дальнейшей дерегуляции.