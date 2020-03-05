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19:37 05.03.2020

В школах и вузах Черновицкой области на две недели приостановили обучение

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В школах и вузах Черновицкой области на две недели приостановили обучение

В школах, колледжах и университетах Черновицкой области приостановлено обучение с 6 марта на 14 дней до 22 марта включительно с целью предотвратить распространение коронавируса в Украине, сообщает издание "Суспільне" в четверг со ссылкой на заместителя председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталью Гусак.

По ее словам, детские сады также рекомендуют не посещать, однако решение относительно их работы самостоятельно принимают органы местного самоуправления. Также в области отменили все массовые мероприятия.

Ранее глава обладминистрации Сергей Осадчук сообщил о введении в области ограничений на проведение мероприятий с массовым скоплением людей. "Кроме этого, мы в последующие часы созываем заседание нашей комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, на которой будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений, которые сейчас отрабатывают модель работы дистанционную. Поэтому так же, по рекомендации итальянского правительства, мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей", - заявил он.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах.

Теги: #карантин #черновицкая_область #школы
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