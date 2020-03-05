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19:01 05.03.2020

Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 80, рост более чем в два раза за сутки

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Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 80, рост более чем в два раза за сутки

Количество выявленных заражений остроинфекционным коронавирусом COVID-19 в Нидерландах в четверг достигло 82, сообщила Нидерландская общественная телерадиокомпания со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения.

Наибольшее количество заражений - девять - выявлено в коммуне Хаутен (провинция Утрехт).

Таким образом, за последние сутки подтвержденное количество заражений возросло в Нидерландах более чем вдвое - накануне сообщалось о 38 случаях заражения.

У большинства инфицированных в Нидерландах болезнь протекает в легкой форме, они проходят лечение на карантине дома.

Накануне власти Нидерландов заявили, что не исключают дальнейшего роста случаев заболевания коронавирусом в стране, но ограничивать массовые мероприятия и закрывать школы пока не собираются.

Теги: #коронавирус #нидерланды
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