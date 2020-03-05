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18:56 05.03.2020

Глава ФГИ сообщил об эвакуации сотрудников ведомства в связи с анонимным звонком о минировании здания

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Глава ФГИ сообщил об эвакуации сотрудников ведомства в связи с анонимным звонком о минировании здания

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил об анонимном звонке о минировании здания ведомства, из-за которого пришлось эвакуировать его сотрудников.

"Сегодня впервые в истории Фонда госимущества Украины поступил анонимный звонок о минировании здания. Люди эвакуированы", – написал Сенниченко на своей странице в Facebook.

Он предположил, что это может быть связано с деятельностью Фонда.

"Мы продолжаем борьбу с коррупционными схемами. Прозрачной приватизации и аренде быть", – резюмировал глава ФГИ.

Как сообщалось, ФГИ 5 марта созвал заседание наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" по вопросу назначения исполняющим обязанности генерального директора ПАО экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского.

Днем ранее было опубликовано распоряжение Кабмина №205 от 26 февраля, которым правительство согласилось с предложением ФГИ о назначении Корчинского.

В то же время окружной административный суд Киева 28 февраля запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

Истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко. Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.

Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.

Премьер-министр Алексей Гончарук, ушедший 4 марта в отставку, 26 февраля заявил о согласованном правительством решении сменить руководителя "Центрэнерго", а позже подтвердил свое намерение добиться исполнения этого решения.

По словам Сенниченко, действия ФГИ по назначению Корчинского не нарушают введенный ранее судом в качестве обеспечительной меры запрет. При этом он уточнил, что судебное определение запрещает вносить изменения в госреестр, однако ФГИ и ранее сталкивался с подобными случаями, поэтому будет добиваться реализации государством своих прав мажоритарного акционера.

Теги: #эвакуация #фги #минирование
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