Трое украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе

Трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые поражения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг после 12.00.

"Сегодня, 5 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые поражения", сообщается на странице Операции Объединенных сил.

Всего с начала текущих суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – после полудня, все – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и за пределами участков разведения сил и средств.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что с начала суток по состоянию на 12:00 четверга боевики пять раз обстреляли украинские позиции, при этом боевых потерь на тот момент не было.