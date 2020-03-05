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16:52 05.03.2020

В Киевской области готовят первое женское подразделение по охране VIP-персон

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В Киевской области проходит подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола, сообщил начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Владимир Потапов.

"В 138-м Центре специального назначения Военной службы правопорядка продолжается подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. Эта работа проводится в соответствии с требованиями НАТО", - сказал он во время брифинга в четверг, передает пресс-служба Минобороны Украины.

По словам Потапова, также готовится группа инструкторов ВСП под руководством инструкторов из стран Альянса на курсе "Охрана VIP-персон".

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Интерфакс-Украина
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