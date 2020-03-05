События

16:51 05.03.2020

В Борисполе задержан находившийся в розыске вооруженный автоугонщик – полиция

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Сотрудники полиции задержали в г.Борисполь Киевской области вооруженного угонщика автомобилей, который находился в розыске.

Как сообщается на странице полиции Киевской области в Facebook, ранее судимого мужчину сотрудники полиции разыскивали за совершение серии угонов транспортных средств. Оперативники получили информацию о том, где скрывается злоумышленник, однако ему удалось сесть за руль машины и убежать, повредив при этом припаркованные полицейские машины.

Сотрудники полиции сразу начали преследование и вскоре заблокировали злоумышленника. Однако он вышел с оружием в руках и сделал несколько выстрелов вверх. Мужчина не подпускал полицейских, угрожая себя убить. Полицейские провели переговоры со злоумышленником и заставили его сдаться.

"Задержанный будет отвечать не только за совершенные незаконные завладения элитными авто, но и за незаконное хранение оружия, совершение ДТП и за насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

В задержании участвовали сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, сотрудники СБУ, наряды патрульной полиции, сотрудники Бориспольского отдела полиции и бойцы КОРД.

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Интерфакс-Украина
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