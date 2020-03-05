Правительство Украины отозвало проект закона "О труде"

Кабинет министров отозвал из Верховной Рады проект закона о труде (регистрационный номер 2708), свидетельствует информация на парламентском сайте.

Согласно обнародованному в четверг сообщению, поданный в конце 2019 года законопроект с новой редакцией Трудового кодекса был отозван 4 марта.

Как сообщалось, законопроект предлагал перевести трудовые книжки в цифровую форму, ввести понятие ученических трудовых договоров, договоров на определенный срок и других гибких форм трудовых договоров.

Среди других предложений – ввести понятие нефиксированного рабочего времени, что позволит легализовать наем персонала, услуги которого нужны нерегулярно.