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16:51 05.03.2020

Правительство Украины отозвало проект закона "О труде"

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Кабинет министров отозвал из Верховной Рады проект закона о труде (регистрационный номер 2708), свидетельствует информация на парламентском сайте.

Согласно обнародованному в четверг сообщению, поданный в конце 2019 года законопроект с новой редакцией Трудового кодекса был отозван 4 марта.

Как сообщалось, законопроект предлагал перевести трудовые книжки в цифровую форму, ввести понятие ученических трудовых договоров, договоров на определенный срок и других гибких форм трудовых договоров.

Среди других предложений – ввести понятие нефиксированного рабочего времени, что позволит легализовать наем персонала, услуги которого нужны нерегулярно.

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Интерфакс-Украина
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