События

16:48 05.03.2020

Для привлечения инвестиций правительству Украины нужно дать четкой сигнал международным партнерам — Геннадий Зубко

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Для того чтобы прийти в Украину с инвестициями, международные партнеры должны услышать от наших чиновников планы, касающиеся конкретных инфраструктурных проектов, заявил бывший вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время рабочей поездки в Давос.

«Нужно думать, есть ли Украина на радарах наших международных партнеров, как они расценивают ее в качестве партнера. Очень важно для Украины и для правительства демонстрировать конкретные проекты. Нам не надо говорить, что мы хотим приватизировать, продать… Следует говорить о конкретных инфраструктурных проектах, которые имеют свою абсолютную стоимость и дают инвестору возможность вернуть деньги. И это проблема. Правительство не предложило ни одного конкретного проекта, который мог бы заинтересовать инвесторов из других стран», — сказал Геннадий Зубко.

По его мнению, такие проекты могут быть в сфере энергетики, инфраструктуры, в концессионных соглашениях и ЖКХ — водоснабжении, теплоснабжении. «Это то, что хотят слышать инвесторы: сколько им надо сделать прямых инвестиций. А не просто купить ОВГЗ и получить процент за счет налогоплательщиков и бюджета Украины. И как они смогут вернуть свои средства с процентами, чтобы быть и заинтересованными и уверенными, что защищены от рисков в Украине?» — подытожил бывший вице-премьер.

Президент Владимир Зеленский во время Украинско-турецкого бизнес-форума заявлял, что Украину должна накрыть лавина инвестиций. Также глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина должна стать «инвестиционной Меккой».

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Интерфакс-Украина
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