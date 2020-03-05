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13:58 05.03.2020

В Черновицкой области из-за коронавируса ввели ограничение на проведение массовых мероприятий, решает вопрос о введении карантина в учебных заведениях

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В Черновицкой области из-за коронавируса ввели ограничение на проведение массовых мероприятий, решает вопрос о введении карантина в учебных заведениях

Черновицкая областная государственная администрация в связи с распространением коронавируса уже ввела ограничение на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, сообщил глава ОГА Сергей Осадчук.

"Кроме этого, мы в последующие часы созываем заседание нашей комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, на которой будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений, которые сейчас отрабатывают модель работы дистанционную. Поэтому так же, по рекомендации итальянского правительства, мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей", - заявил Осадчук.

Глава ОГА также попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отметил, что запланированные на ближайшее время концерты будут перенесены.

Также Осадчук в связи с недавней информацией о панике среди населения Черновцов из-за коронавируса призвал людей, ощущающих симптомы заболевания, не бояться и обращаться к медицинским работникам.

"Имеем случаи, когда люди чувствуют симптомы заболевания и имеют страх обратиться к врачам. Имеют страх и переживания, что если об этом станет известно, то будут для них негативные последствия со стороны соседей", - подчеркнул он.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
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