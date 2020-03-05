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13:38 05.03.2020

Число жертв коронавируса в Иране достигло 107 человек, в стране почти на месяц закрывают школы и университеты

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Число жертв коронавируса в Иране достигло 107 человек, в стране почти на месяц закрывают школы и университеты

В Иране от коронавируса Covid-19 скончались уже 107 человек, сообщают в четверг ближневосточные СМИ со ссылкой на иранский Минздрав.

Ранее поступали данные о 92 жертвах.

К настоящему моменту в Иране подтверждены 3 513 случаев заражения Covid-19.

В рамках борьбы против дальнейшего распространения вируса власти страны приняли решение закрыть школы и университеты. Образовательные учреждения будут не будут работать до 20 марта.

Кроме того, министр здравоохранения Ирана Саид Намаки в четверг призвал жителей страны во избежание распространения Covid-19 не использовать бумажные деньги, так как через них может передаваться коронавирус, и не выходить из машин на АЗС, а дожидаться персонала для заправки автомобилей.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах, заболели 95 тыс. человек, умерли 3,2 тыс. Больше всего случаев - в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек.

В ВОЗ заявили, что оказывают содействие Ирану в борьбе с распространением коронавируса.

Теги: #коронавирус #иран
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