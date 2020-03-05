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13:21 05.03.2020

Борьба с коронавирусом - это не функция ВСУ, но военные делают все возможное для предотвращения это распространения

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Борьба с коронавирусом - это не функция ВСУ, но военные делают все возможное для предотвращения это распространения

Борьба с коронавирусом не является функцией Вооруженных сил, но военные делают все возможное для предотвращения его распространения, сообщил начальник Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак.

"Я думаю, лучше всего эти вопросы задать министру здравоохранения. Военные то, что должны делать, все делают, но борьба с коронавирусом - это точно не функция армии", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Теги: #всу #коронавирус #хомчак
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