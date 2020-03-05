Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Зайцево, Новотошковского и Орехово

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг пять раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска уже 5 раз нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения, каждый раз применяя запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, после 6:50 утра враг выпустил 8 мин калибра 82-мм по украинским защитникам н.п. Зайцево. Также с 8:15 в течение получаса боевики совершили выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), выпустили 7 мин калибра 82-мм и вели огонь из стрелкового оружия по защитникам н.п.Авдеевки.

В 9:30 противник выпустил 10 мин 120-го калибра по позициям наших воинов в районе н.п.Новотошковское. Также дважды под враждебным прицелом были защитники н.п. Орехово. Подразделения Объединенных сил, применяя легкое пехотное вооружение, адекватно подавляли вражескую вооруженную активность.

"Запрещенные образцы вооружения наши украинские воины не применяют. По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - добавили в ведомстве.