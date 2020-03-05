События

12:52 05.03.2020

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Словении и в Боснии и Герцеговине

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Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Словении и в Боснии и Герцеговине

Первые случаи заражения новым типом коронавируса Covid-19 зафиксированы в Боснии и Герцеговине и Словении, сообщают в четверг европейские СМИ.

Заболевание в Боснии и Герцеговине выявлено у мужчины, недавно вернувшегося из поездки в Италию. Он находится в больнице города Баня-Лука. Взятые у его супруги анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Однако коронавирус подтвердился у их ребенка.

В Словении также подтвержден первый случай заболевания. Заболевший находится в больнице Любляны, он недавно вернулся в Словению из поездки в Марокко.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах, заболели 95 тыс. человек, умерли 3,2 тыс. Больше всего случаев - в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #босния_герцеговина
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