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12:49 05.03.2020

В Украине будут запрещать массовые мероприятия в связи с коронавирусом

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В Украине будут запрещать массовые мероприятия в связи с коронавирусом

Противоэпидемиологические мероприятия с запретом массовых мероприятий будут вводиться в Украине, заявил заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать массовые мероприятия, конференции, спортивные мероприятия, будем временно закрывать школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия (…), чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем: вирус передается воздушно-капельным путем", - сказал он в четверг в Новых Санжарах (Полтавская обл.) во время встречи завершивших обсервацию эвакуированных из КНР людей.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также прибыл в Новые Санжары, приветствовал всех, кто прошел карантин, порадовался, что все здоровы, а также поблагодарил врачей и службы, которые обеспечивали карантинные мероприятия.

"Я в целом очень рад, что именно здесь не было ни одного случая коронавируса", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в настоящее время серьезную работу проводят пограничники, контролируя ситуацию на границе с коронавирусом.

Глава государства также призвал украинцев путешествовать внутри странны, чтобы не подвергаться риску быть зараженным коронавирусом.

"Мне кажется сейчас то время, когда можно заняться туризмом внутри нашего государства… У нас много мест, где можно прекрасно отдохнуть какое-то время, пока эта вирусная история пройдет", - сказал он.

При этом президент добавил: "По сравнению с многими странами Европы, у нас наименьшее количество случаев (коронавируса – ИФ), и мы это контролируем".

Как сообщил Ляшко, состояние мужчины в Черновцах, у которого был диагностирован коронавирус, стабильное. Кроме того, в лаборатории исследуется еще около 10 образцов, у которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Ляшко напомнил украинцам, что нет необходимости носить маски.

"Маски – это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно в этом случае ее необходимо носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть. Покупайте мыло и мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком", - подытожил он.

Теги: #виктор_ляшко #коронавирус #минздрав
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