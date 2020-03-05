В Закарпатской области микроавтобус столкнулся с поездом, пострадали 5 человек

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде в с.Боронява, в результате чего пострадали пять человек, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня, 5 марта, в 5:43, в службу "102" поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Боронява, что в Хустском районе. Следственно-оперативная группа установила, что около 5:00 водитель микроавтобуса "Mercedes Benz", 31-летний житель села Грушево, проигнорировал включенный красный свет светофора и опущенный шлагбаум, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. В результате удара автомобиль отбросило в кювет", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Так, водитель автомобиля телесные повреждения не получил, результат на состояние алкогольного опьянения - отрицательный. Однако в результате аварии травмы получили пятеро односельчан водителя в возрасте от 33 до 70 лет, которые были доставлены в медучреждения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).