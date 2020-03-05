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09:37 05.03.2020

Два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус после поездки в Италию

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Два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус после поездки в Италию

Двое жителей Черновицкой области в четверг госпитализированы в инфекционное отделение больницы в связи с подозрением на коронавирус, сообщает областная государственная администрация.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии", - говорится в сообщении Черновицкой ОГА в соцсети Фейсбук в четверг.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию. Его жена, которая также находилась в Италии, а позже – в самоизоляции у себя дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Никаких симптомов заболевания у неё не наблюдается. Ее муж, у которого обнаружили коронавирус, уже чувствует себя лучше.

Помимо этого, в инфекционное отделение областной клинической больницы были госпитализированы еще 4 буковинцев с признаками инфекционного заболевания. Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Covid-19.

Теги: #италия #черновицкая_ога #коронавирус
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