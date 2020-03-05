Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти и превысило 95 тыс. человек

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 5 марта, составило 95,036 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,409 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14,627 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 194 до 271 человека: 107 скончались в Италии, 92 - Иране, 35 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), 11 - в США, четыре - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, Испании, Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах, Сан-Марино.

Больше всего больных - 5,766 тыс. - выявлено в Южной Корее, 3,089 тыс. - в Италии, 2,922 тыс. - в Иране, на территории Японии - 1,01 тыс., из них 706 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 285 больных, в Германии - 240, Испании - 151, Сингапуре - 112, Гонконге - 104, Великобритании - 85, США - 80, Кувейте - 56, Малайзии - 50, Бахрейне - 49, Таиланде - 43, на Тайване - 42, в Австралии - 41, Швейцарии - 37, Канаде - 30, Норвегии - 33, Швеции - 32, Канаде - 30, Индии - 28, Австрии - 27, ОАЭ - по 27, Ираке - 26, Нидерландах - 24, Бельгии - 23, Исландии и Вьетнаме - по 16, Ливне - 13, Омане - 12, Сан-Марино, Макао и Израиле - по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 47 странах мира.