МККК направил в ОРДЛО два грузовик с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию Донбасса два грузовик с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны", - сказано в сообщении.