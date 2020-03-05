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09:16 05.03.2020

МККК направил в ОРДЛО два грузовик с гуманитарной помощью

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МККК направил в ОРДЛО два грузовик с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию Донбасса два грузовик с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны", - сказано в сообщении.

Теги: #мккк #ордло #гумпомощь
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