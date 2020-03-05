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08:09 05.03.2020

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

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Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19 на сумму $8,3 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

За межпартийный законопроект проголосовали 415 членов нижней палаты парламента, против - двое.

Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

В дополнение к выделяемым на различные меры $7,8 млрд проект предусматривает ряд послаблений в рамках программы медицинского страхования Medicare, благодаря чему больше пациентов смогут получить дистанционную помощь. Расходы на это оцениваются в $500 млн.

На прошлой неделе Белый дом планировал потратить на борьбу с коронавирусом значительно меньшую сумму - $2,5 млрд, однако американские законодатели решили, что это слишком мало. Президент США Дональд Трамп в итоге заявил, что подпишет любой законопроект, который одобрит Конгресс.

Кроме того, WSJ пишет о споре вокруг стоимости разрабатываемой в США вакцины от COVID-19 между демократами и республиканцами. Первые настаивали на том, чтобы у препарата была доступная цена, вторые же указывали на то, что контроль за стоимостью может замедлить разработку. Итоговый вариант законопроекта предусматривает выделение $300 млн на госзакупки вакцины и других лекарств, чтобы обеспечить к ним доступ населения.

В США, по последним данным, зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом, 11 человек скончались.

Теги: #сша #средства #вирус
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