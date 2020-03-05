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07:34 05.03.2020

Трамп назвал "отличным возвращением" успех Байдена в "супервторник"

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Трамп назвал "отличным возвращением" успех Байдена в "супервторник"

Президент США Дональд Трамп, комментируя предварительные результаты праймериз Демократической партии, раскритиковал сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, а также назвал успехи экс-вице-президента Джо Байдена "отличным возвращением", передает NBC News.

"Это стало отличным возвращением для Джо Байдена, невероятным возвращением, если подумать об этом", - сказал Трамп.

В то же время он выразил мнение, что если бы не участие Уоррен, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс мог бы победить в ряде штатов, где он, по предварительным данным, проигрывает.

"Если бы Элизабет Уоррен сделала то, что она, возможно, должна была сделать, с ее точки зрения, он бы выиграл... во многих штатах, включая Массачусетс, возможно, Техас, определенно, в Миннесоте. Берни выиграл бы в штатах, где он проиграл", - заявил президент США, намекая на то, что Уоррен следовало снять свою кандидатуру до праймериз.

В твиттере Трамп высказался о ней более жестко: он назвал Уоррен "современной Покахонтас" и заявил, что она войдет в историю не как "великий победитель", "а как великий спойлер".

Результат Блумберга, который потратил на президентскую кампанию более $500 млн, Трамп счел доказательством того, что победу на выборах невозможно купить. Бывший мэр Нью-Йорка в "супервторник" смог победить только на Американском Самоа, позднее он снял свою кандидатуру. Трамп предположил, что теперь Блумберг вложится в избирательную кампанию Байдена, чтобы "попытаться спасти лицо", но усомнился в том, что последнему это поможет.

"Я не думаю, что это окажет влияние. Деньги следует тратить мудро. Что эта ситуация продемонстрировала, так это то, что выборы нельзя купить, это отличная вещь", - заявил Трамп.

Как сообщалось, Байден лидирует в десяти из 14 штатов, голосовавших на праймериз в "супервторник" 3 марта, включая такие крупные штаты, как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. В то же время СМИ отдают Сандерсу победу в Калифорнии, которая посылает на летний съезд Демократической партии 415 делегатов.

Всем другим кандидатам не удалось обойти Байдена и Сандерса ни в одном из штатов (Американское Самоа, где победа досталась Блумбергу, является неинкорпорированной территорией США). Сенатор Уоррен уступила Байдену даже в своем штате - Массачусетсе.

Теги: #сша #трамп #байден #выборы
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