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07:16 05.03.2020

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

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Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими  договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Крымское, Орехово, Мироновское, Шумы, Травневое.

За прошедшие сутки боевики дважды совершили провокационный обстрел участка разведения  сил №3, применив стрелковое оружие. В результате провокационных действий противника пострадавших нет,  огонь украинские военнослужащие не открывали, режим тишины были соблюден.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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